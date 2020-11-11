Карабах. Армения пошла на уступки из-за опасности образования котла для военных – Пашинян
По словам премьера Армении, "военные с передовой отправляют видеоролики с поддержкой принятого решения, потому что на месте лучше понимают ситуацию"
Армению вынудила пойти на соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе ситуация на фронте, где тысячи солдат могли оказаться в окружении. Об этом сегодня в Facebook заявил премьер страны Никол Пашинян, пишет Aysor.am.
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По его словам, Ханкенди (Степанакерт) "остался беззащитным" 9 ноября, когда азербайджанские войска заняли соседнюю Шушу, и потому было принято решение капитулировать.
"В случае продолжения боевых действий была вероятность захвата Степанакерта, Мартуни, Аскерана. После этого наши оборонительные линии до седьмой линии могли бы оказаться в окружении и тысячи военных оказались бы в окружении, погибли бы, в результате чего произошел бы полный коллапс", – объяснил Пашинян решение.
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Он рассказал, что после утраты Шуши армянские войска дважды предпринимали попытки возвратить город под свой контроль: одна попытка "полностью провалилась", а во втором случае одной группе удалось войти в город, но не удержать позиции.
- С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. 8 ноября Азербайджан взял город Шуша, а в ночь на 10 ноября Пашинян пошел на уступки и сообщил о прекращении войны.
- Один из пунктов соглашения Армении, Азербайджана и РФ – развертывание "миротворческого" российского контингента на линии разграничения. Они же оккупировали Крым и часть Донбасса.
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