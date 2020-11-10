Российские "миротворцы" в Карабахе оккупировали Крым и воевали на Донбассе – InformNapalm

В зону конфликта на Закавказье Россия перебрасывает почти 2000 военнослужащих, около 90 БТР и 380 единиц автотехники

Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль "миротворцев", составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский в Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса, пишет в Facebook волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе.

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"Итог новой карабахской войны, длившейся с 27 сентября по 10 ноября, – ввод российских "миротворцев", что и следовало ожидать. В историю опять запишется, что именно РФ остановила войну", – сетует он.

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Комахидзе уточняет, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008-го "миротворческая" 15 ОМСБр ВС РФ была в зоне "грузино-абхазского конфликта" и в Приднестровье, а затем принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

Более того, с 2014 года российская бригада "засветилась" в операции по захвату Крыма, а позднее – в боевых действиях на Донбассе: у InformNapalm есть немало публикаций с установлением личностей оккупантов из этой в/ч. Посмотреть их инфографику о 15 ОМСБр ВС РФ в Украине.

Евгений Пилипенко

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