После войны. Протест в Ереване, избиение спикера, стрим Пашиняна и турки в Карабахе: видео

В сложившейся на фронте в Нагорном Карабахе ситуации не было никакой возможности рассчитывать на другой исход, кроме того, который получился. Об этом в стриме у себя в Facebook сказал премьер Армении Никол Пашинян, реагируя на массовые протесты в Ереване против капитуляции в войне с Азербайджаном.

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"Я хочу, чтобы мы поняли одно: это решение было принято в результате анализа военной обстановки, в результате оценки и учета мнений тех людей, которые больше всех знают о сложившейся военной обстановке", – пояснил он.

Пашинян сказал, что знает – среди протестующих есть родственники погибших на войне, и есть "множество людей, чьи намерения честны и справедливы", но также там хватает и тех погромщиков, кто "наносит удар в спину тех парней, кто на передовой".

Смотрите видео: Российские миротворцы вылетели в Нагорный Карабах

"Среди дебоширов, которые устраивают эти беспорядки, к примеру, есть преступные группировки олигархов, и это те люди, которые воровали у солдат и у армии 20 лет, не платили 20 лет налоги, – переводит его слова News.am. – Сегодня они пришли и говорят о нации и предательстве".

Протестующие ночью ворвались в зал заседаний парламента Армении, что можно видеть на видео выше.

В центре Ереване также напали на спикера парламента страны Арарата Мирзояна: его вытащили из автомобиля, обругали и избили до бессознательного состояния. Он в больнице.

Между тем, президент Армении Серж Саргсян заявил, что о подписании капитуляции узнал из прессы, и никаких консультаций с ним не вели. Он пишет в Facebook: "Немедленно начинаю политические консультации".

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие военные, пишет ТАСС.

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