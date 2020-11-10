В здание правительства Армении ворвались протестующие против соглашения по Карабаху: видео
Люди скандируют: "Мы не отдадим землю"
У здания правительства Армении в Ереване собралось большое количество людей, которые протестуют против заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанного премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает местное издание news.am, которое ведет прямую трансляцию с места событий.
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Люди скандируют: "Мы не отдадим землю". Как сообщает корреспондент издания, на улицах, прилегающих к зданию правительства, сосредоточены большие силы полиции.
На видео видно, как протестующие проникают в здание правительства.
Сегодня Армения, Азербайджан и РФ подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно условиям соглашения, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развертывается миротворческих контингент РФ. Премьер Армении назвал это "очень тяжелым решением".
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