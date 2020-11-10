Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе: условия

Премьер Армении Никол Пашинян назвал это "очень тяжелым решением"

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления "о прекращении карабахской войны", которое также подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Об этом Пашинян написал в своем Facebook.

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Премьер Армении назвал это "очень тяжелым решением".

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00 Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа", – отметили Пашинян.

Он написал, что принял это решение в результате "глубокого анализа военной ситуации". "Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации", – добавил премьер.

"Это не победа, но и поражения нет, пока не признаешь это сам. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения", – написал Пашинян.

ОБНОВЛЕНО В 01:08. По словам Путина, которого цитирует ТАСС, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развертывается миротворческих контингент РФ.

РБК цитирует текст заявления:

"3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня".

8 ноября Алиев заявил о взятии Азербайджаном города Шуша в Нагорном Карабахе.

Сегодня вице-спикер законодательного собрания Ульяновской области РФ Айрат Гибатдинов заявил, что из России в Нагорный Карабах отправляется 31-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил России.

Затем появилась информация, что недалеко от границы с Азербайджаном в Армении был сбит российский ударный вертолет Ми-24. Ответственность за это взяла на себя азербайджанская сторона. Баку принес извинения за произошедшее с российским вертолетом и выразил готовность выплатить России компенсации.

Вадим Ребрина

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