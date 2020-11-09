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Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией

09.11.2020, 19:47
Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

В МИД Азербайджана заявили, что инцидент не был направлен против российской стороны

Недалеко от границы с Азербайджаном в Армении был сбит российский ударный вертолет Ми-24, ответственность за это взяла азербайджанская сторона. Об этом сообщают СМИ Азербайджана со ссылкой на МИД страны.

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Баку принес извинения за произошедшее с российским вертолетом и выразил готовность выплатить России компенсации.

МИД Азербайджана заверяет, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны.

Как сообщает российский Интерфакс, вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли двое военных РФ, еще один получил ранения.

По информации источника, вертолет якобы сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмри. 

  • 27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
Станислав Стороженко
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