Азербайджан обстрелял Армению. Москва молчит, несмотря на обязательства по ОДКБ

После уничтожения азербайджанской стороной военного объекта Армении Кремль решил провести проверку полученной информации, а потом принимать решения

14 октября в Минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли военный объект возле пограничного с Карабахом города Варденис. В результате обстрела был уничтожен ракетный комплекс "Эльбрус". При этом, согласно Договора о коллективной безопасности, Россия должна заступиться за Армению.

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В Минобороны Азербайджана информацию об уничтожении "Эльбруса" подтвердили, назвав это ликвидацией объекта, при помощи которого армянская сторона собиралась обстреливать мирное население и разрушать азербайджанские города.

Произошедшее не могло пройти незамеченным для России, которая, будучи членом Организации договора о коллективной безопасности, имеет перед Арменией определенные обязательства – а именно в случае внешней агрессии и атак поддержать страну, заступившись за нее.

В Кремле сказали, что информация о нанесении ударов по Армении Азербайджаном пока проверяется, сообщили росСМИ. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что военное ведомство проверяет полученную информацию, находится в "постоянном контакте с коллегами обеих сторон" и предложил дождаться результатов проверки.

Ранее, 7 октября, Песков заявлял, что обязательства России в рамках ОДКБ в отношении Армении не распространяются на Нагорный Карабах, процитировали политика росСМИ.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности – региональная международная организация, основной целью которой является "укрепление мира, международной и региональной безопасности, стабильности, а также защита целостности и суверенитета государств-членов организации".



Была создана в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном – 15 мая в Ташкенте страны подписали договор о коллективной безопасности. Чуть позже к нему также присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. В 1999 году Узбекистан, Грузия и Азербайджан вышли из состава ОДКБ.



Страны-члены ОДКБ обязаны совместно участвовать в отражении военной агрессии, направленной против одного из участников организации. В 2009 году были также созданы Коллективные силы быстрого реагирования, чтобы успешно противостоять внешней агрессии и терроризму.



Согласно ст. 4 Договора: "В случае совершения акта агрессии против любого из государств – участников все остальные государства – участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону".

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Дарья Мостовая

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