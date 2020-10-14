Война в Карабахе. Армения отступила по двум направлениям, ситуация сложная – Пашинян
В то же время премьер Армении Пашинян считает, что первоначальный план блицкрига Азербайджана провалился
Армянским войскам пришлось отступить по двум направлениям в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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По его словам, за 18 дней войны армянские силы отступили на северном и южном направлениях. "В последние дни противник изменил свою тактику, пытаясь устроить неразбериху в тылу диверсионными группами", – заявил он.
Пашинян признал, что "ситуация очень сложная". В то же время он заверил, что "армия" непризнанной никем в мире НКР "держит общую ситуацию под контролем, нанося противнику многочисленные потери в живой силе и технике".
Преьмер Армении в очередной раз обвинил Турцию в альянсе с Азербайджаном. Он считает, что первоначальный турецко-азербайджанский план блицкрига провалился.
- 27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
- Обе стороны обвиняют друг друга, говорят о крупных потерях у противника, не подтверждают свои (Азербайджан) или подтверждают предположительно частично (Армения/"НКР").
- 10 октября там договорились о перемирии, но де-факто его нет.
- LIGA.net объясняет, что вообще происходит.
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