Война в Карабахе. Армения отступила по двум направлениям, ситуация сложная – Пашинян

В то же время премьер Армении Пашинян считает, что первоначальный план блицкрига Азербайджана провалился

Армянским войскам пришлось отступить по двум направлениям в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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По его словам, за 18 дней войны армянские силы отступили на северном и южном направлениях. "В последние дни противник изменил свою тактику, пытаясь устроить неразбериху в тылу диверсионными группами", – заявил он.

Пашинян признал, что "ситуация очень сложная". В то же время он заверил, что "армия" непризнанной никем в мире НКР "держит общую ситуацию под контролем, нанося противнику многочисленные потери в живой силе и технике".

Преьмер Армении в очередной раз обвинил Турцию в альянсе с Азербайджаном. Он считает, что первоначальный турецко-азербайджанский план блицкрига провалился.

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Марк Сировой

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