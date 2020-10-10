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Нагорный Карабах. Азербайджан и Армения договорились о перемирии

10.10.2020, 07:20
Нагорный Карабах. Азербайджан и Армения договорились о перемирии - Фото
Бои в Нагорном Карабахе (Фото: EPA-EFE/MINISTRY OF DEFENCE OF ARMENIA)

Переговоры длились более 10 часов в Москве

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Стороны договорились по четырем пунктам:

  • прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного Красного креста;
  • конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;
  • Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;
  • Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу, они продлились более 10 часов.

  • 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации. 
  • 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий
  • 2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. 6 октября он заявил, что Ереван готов к зеркальным уступкам с Баку.

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Арина Толина
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