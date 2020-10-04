Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
04.10.2020, 21:31
Ильхам Алиев (Фото: Claudio Peri/EPA)
Требует от Армении графика вывода войск из Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока этого не произойдет. Об этом он сказал в своем обращении к народу, сообщает ТАСС.
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"Наше условие – пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", – сказал Алиев
При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно.
- 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
- 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.
- 2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. В тот же день Армения сообщила об обстреле Степанакерта и привела войска в полную боевую готовность.
- 3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию (сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.
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