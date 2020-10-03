Армения и Азербайджан согласились на мирные переговоры, назвали условия

Стороны конфликта выразили готовность к переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию ​​продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Эти страны входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральными", – сказал Алиев в интервью Al Jazeera.

Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения Министерства иностранных дел Армении, которое приветствовало переговоры Минской группе в телефонном режиме. В Армении заявляли, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.

Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство восстановить "предметные переговоры, добросовестно и без предусловий".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал у себя в Facebook цитату из своего интервью Al Jazeera: "Когда есть агрессия, первая задача – защитить население. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В ситуации, когда имеет место широкомасштабная агрессия, я могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит".

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

Премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

2 октября Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

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Наталия Медведева

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