Армения и Азербайджан согласились на мирные переговоры, назвали условия
Стороны конфликта выразили готовность к переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Эти страны входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе. Об этом сообщает Радио Свобода.
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"Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральными", – сказал Алиев в интервью Al Jazeera.
Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения Министерства иностранных дел Армении, которое приветствовало переговоры Минской группе в телефонном режиме. В Армении заявляли, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.
Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство восстановить "предметные переговоры, добросовестно и без предусловий".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал у себя в Facebook цитату из своего интервью Al Jazeera: "Когда есть агрессия, первая задача – защитить население. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В ситуации, когда имеет место широкомасштабная агрессия, я могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит".
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