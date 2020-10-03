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Нагорный Карабах. Минская группа ОБСЕ запросила тишину для эвакуации тел погибших

03.10.2020, 11:48
Нагорный Карабах. Минская группа ОБСЕ запросила тишину для эвакуации тел погибших - Фото
Бои в Нагорном Карабахе (Фото: EPA-EFE/MINISTRY OF DEFENCE OF ARMENIA)

В ОБСЕ считают, что участие внешних сторон в эскалации подрывают усилия по мирному урегулированию

Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе запросила режим тишины в зоне боевых действий для эвакуации останков тел погибших военных. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

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В заявлении отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуждают насилие в Нагорном Карабахе.

"Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя нападать на гражданских лиц или угрожать им. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения", – подчеркивается в заявлении.

В ОБСЕ считают, что участие внешних сторон в эскалации подрывают усилия по мирному урегулированию.

  • 27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал от нее уйти из Карабаха.
  • 30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призвал работать над прекращением военных действий.

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Арина Толина
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