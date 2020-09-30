Нагорный Карабах. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Поддержка принципа территориальной целостности – один из краеугольных камней внешней политики Украины, отметил глава МИД

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом, говоря о конфликте в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге министр иностранных Дмитрий Кулеба.

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По его словам, поддержка принципа территориальной целостности является одним из краеугольных камей украинской внешней политики.

"Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной", – заявил он.

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СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха. Появляется информация о том, что Турция набирает в Сирии боевиков для поддержки Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

29 сентября глава МИД Турции заявил , что его страна готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Марк Сировой

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