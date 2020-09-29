Нагорный Карабах. Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя – глава МИД

Глава турецкой дипломатии считает, что только вывод войск Армении из Нагорного Карабаха решит конфликт

Турция как за столом переговоров, так и на поле боя готова поддержать Азербайджан, который уже третий день участвует в боях с Арменией в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, когда посещал посольство Азербайджана в Анкаре, передает Анадолу.

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Он заявил, что считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией, и "резолюции ООН по вопросу территориальной целостности и единства Азербайджана налицо". По его мнению, решить конфликт можно лишь выводом армянских войск.

Чавушоглу также заверил, что правительство Турции приложило большие усилия для мирного, политического решения конфликта, однако это не принесло результата.

"Обращаюсь ко всей мировой общественности, в частности к ОБСЕ: не ставьте Азербайджан и Армению на одну чашу весов. Сегодня мы сообща поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Это обоснованная и верная позиция. Однако когда дело касается Азербайджана, то Азербайджан, чьи земли были оккупированы ставят на одну чашу весов со страной-оккупантом Арменией. Эта позиция в корне не верна, и не справедлива. Об этом я сегодня сказал и Хайко Маасу (главе МИД Германии, – ред.)", – сказал глава МИД Турции.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха

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Марк Сировой

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