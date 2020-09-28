Сирийские повстанцы говорят, что Турция направляет бойцов из Сирии в Азербайджан – Reuters

В Азербайджане опровергают информацию об участии в конфликте с Арменией сирийских наемников

Двое сирийских повстанцев рассказали Reuters, что Турция набирает в Сирии людей для поддержки Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом они рассказали агентству на условиях анонимности.

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Сегодня посол Армении в РФ заявил, что Турция отправила около 4000 боевиков из северной Сирии в Азербайджан. Это утверждение опроверг помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я не хотел ехать, но у меня нет денег. Жизнь очень тяжелая и бедная", – сказал боец, воевавший в Сирии за Ахрар аш-Шам, группировку, которую поддерживает Турция.

Он сообщил, что договорился о своем назначении с чиновником поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА) в Африне, регионе на северо-западе Сирии, захваченном Турцией и ее сирийскими союзниками-повстанцами два года назад.

Другой боец, член связанного с СНА ополчения Джаиш аль-Нухба, сообщил, что ему сказали, будто около 1000 сирийцев будут отправлены в Азербайджан. Другие повстанцы, которые также отказались назвать имена, назвали цифры от 700 до 1000.

Оба мужчины сказали, что их командиры пообещали им около $1500 в месяц. Они говорили с агентством на прошлой неделе. Тогда бойцы сказали, что их должны отправить в Азербайджан 25 сентября. Reuters не смог связаться с ними сегодня, чтобы выяснить их местонахождение.

Хикмат Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике, назвал "полной чушью" информацию о том, что сирийские боевики прибывают на помощь его стране.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.







Вадим Ребрина

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