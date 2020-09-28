Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха

По мнению президента, "освобождение оккупированных земель Азербайджана" – единственный способ урегулировать конфликт, а остальные идеи – незаконны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил "агрессию" Армении против Азербайджана. Он заявил, что мир в Карабахе наступит, когда "Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории". Об этом сообщает агентство Анадолу.

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Эрдоган отметил, что любые инициативы и попытки принуждения сторон к урегулированию, кроме как "незамедлительное освобождение оккупированных земель Азербайджана", незаконны и несправедливы. По его мнению, иные решения соответствуют интересам Армении.

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Эрдоган также упомянул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция уже 30 лет ничего не делают для разрешения конфликта в Карабахе. По его словам, они пытаются затянуть конфликт.

Ранее Президент Армении Армен Саркисян отметил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха наемниками, а также боевой техникой.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу.

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Станислав Стороженко

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