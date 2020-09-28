Армения заявила о применении войсками Азербайджана тяжелой огнеметной системы – видео

Де-факто власти Нагорного Карабаха заявили, что применение систем залпового огня якобы было "малоэффективным"

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе войска Азербайджана якобы применили тяжелую огнеметную систему ТОС. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Радио Свобода сообщает, что у непризнанной никем в мире "Нагорно-Карабахской республике" заявили – эти системы были использованы на южном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения. Отмечается также, что их применение "было малоэффективным".

СПРАВКА. ТОС "Солнцепек" тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72. Состоит на вооружении у России, Казахстана, Ирака, Саудовской Аравии, Сирии и Азербайджана. – советская . ТОС "Солнцепек"

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Смотрите также: Нагорный Карабах. Азербайджан показал видео ударов с беспилотника по танкам Армении

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.