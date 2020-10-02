Премьер Армении: Перемирие возможно, только если Турция уйдет из Южного Кавказа

Пашинян обвиняет Турцию в непосредственном участии в боях в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. Об этом он рассказал в интервью The Globe and Mail.

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Он обвиняет Турцию в непосредственном участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также отправке туда наемников для войны на стороне Турции.

"Прекращение огня может быть установлено только в том случае, если Турция будет удалена с Южного Кавказа".

Пашинян также заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган якобы мечтает восстановить Османскую империю.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

Турция поддерживает Азербайджан, заявив, что готова это сделать и на поле боя. Обе страны заявляют, что мир будет возможен, когда Армения покинет "оккупированный" ею Нагорный Карабах.

Лидеры России, Франции и США (сопредседатели минской переговорной группы ОБСЕ) призвали стороны вернуться за стол переговоров. Но Эрдоган считает, что эти страны потеряли право на миротворческую инициативу, так как, по его мнению, игнорировали проблему 30 лет.

Армения несколько раз обвиняла Турцию в участии в конфликте, в частности авиацией. Анкара и Баку это отрицают.

Премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

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Марк Сировой

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