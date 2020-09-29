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Армения заявила о сбитии своего самолета турецким F-16. Азербайджан и Турция это отрицают

29.09.2020, 18:28
Армения заявила о сбитии своего самолета турецким F-16. Азербайджан и Турция это отрицают - Фото
F-16 (Фото - EPA) Фото: EPA

Турецкая сторона считает, что Армения прибегает к "дешевым пропагандистским приемам"

В Министерстве обороны Армении заявили, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский Су-25. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Шушан Степанян. 

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Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что это "абсолютно не соответствует действительности". По его словам, Армении "следует уйти с территорий, находящихся под ее оккупацией, вместо того, чтобы прибегать к дешевым пропагандистским приемам". 

В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что информация, о которой заявляет армянская сторона – "очередная фантазия военной пропагандистской машины". 

  • 27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
  • В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу. 
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха

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Станислав Стороженко
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