Армения заявила о сбитии своего самолета турецким F-16. Азербайджан и Турция это отрицают

Турецкая сторона считает, что Армения прибегает к "дешевым пропагандистским приемам"

В Министерстве обороны Армении заявили, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский Су-25. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Шушан Степанян.

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Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что это "абсолютно не соответствует действительности". По его словам, Армении "следует уйти с территорий, находящихся под ее оккупацией, вместо того, чтобы прибегать к дешевым пропагандистским приемам".

В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что информация, о которой заявляет армянская сторона – "очередная фантазия военной пропагандистской машины".

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха

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Станислав Стороженко

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