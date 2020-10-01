Макрон обвинил Турцию в отправке сирийских наемников в Нагорный Карабах. Анкара отрицает

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в отправке в Нагорный Карабах сирийских наемников

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Турция отправляет в Нагорный Карабах сирийских наемников. В Турции отрицают обвинения. Об этом сообщает Reuters.

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"Они (президенты Франции и РФ – ред.) также разделили обеспокоенность по поводу отправки Турцией сирийских наемников в Нагорный Карабах", – говорится в сообщении.

Позже AFP также сообщило, что Макрон заявил об участии боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе. При этом Франция не представила никаких доказательств в поддержку сказанного, а Турция отрицает эти обвинения Франции.

27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.

Президент Турции Эрдоган заявил, что "Армения напала на Азербайджан" и потребовал уйти из НК. По его словам, "спокойствие в регионе наступит, когда Армения прекратит оккупацию".

Стороны отказываются от переговоров.

Вчера Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.

Cегодня президенты США, Франции и РФ призвали Азербайджан и Армению незамедлительно и без предварительных условий вернуться за стол переговоров.

Владислав Сердюк

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