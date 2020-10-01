Трамп, Макрон и Путин о Нагорном Карабахе: Немедленно и без условий возобновите переговоры

Президенты США, Франции и РФ приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, призвав стороны незамедлительно вернуться к переговорам

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин призвали Азербайджан и Армению незамедлительно и без предварительных условий вернуться за стол переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Макрона.

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Они решительно осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали "к немедленному прекращению боевых действий между соответствующими вооруженными силами".

"Мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана незамедлительно и без предварительных условий возобновить предметные переговоры", – резюмировали главы государств.

27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.

Президент Турции Эрдоган заявил, что "Армения напала на Азербайджан" и потребовал уйти из НК. По его словам, "спокойствие в регионе наступит, когда Армения прекратит оккупацию".

Стороны отказываются от переговоров.

Вчера Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.

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Владислав Сердюк

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