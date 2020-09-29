Армения и Азербайджан отказываются от переговоров о решении конфликта в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян заявили о невозможности переговоров в данный момент

Армения и Азербайджан отказались от усилий в направлении проведения мирных переговоров с целью предотвращения полномасштабной войны. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили в эфире российского телевидения.

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"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?", – сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан привержен принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выработанным минской группой ОБСЕ, суть которых в том, что "территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану".

Пашинян сказал, что для проведения переговоров нужно прежде всего прекратить военные действия.

"Что касается конкретных переговоров, для них нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, когда идут военные действия. Прежде всего нужно остановить насилие. Азербайджан должен принять формулу, что у карабахской проблемы нет военного решения", – сказал Пашинян.

Вадим Ребрина

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