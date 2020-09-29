Нагорный Карабах. РФ выступила против заявлений о военной поддержке одной из сторон

У Путина раскритиковали Турцию за ее заявления о готовности поддержать Азербайджан военной силой

В Кремле на вопрос, планирует ли Россия предоставить военную поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном, ответили, что выступают против заявлений о военной поддержке одной из сторон и за скорейшее прекращение боевых действий. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

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Он прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности поддержать Азербайджан "как за столом переговоров, так и на поле боя".

"Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", – сказал Песков.

На вопрос, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе, по линии ОДКБ, Песков сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий".

Справка. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор) – военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Организация имеет ценность для России как инструмент реализации своей внешней политики и средство восстановления влияния РФ на постсоветском пространстве. Власти России пытаются представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Он отметил, что Москва "призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами".

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха. Появляется информация о том, что Турция набирает в Сирии боевиков для поддержки Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

29 сентября глава МИД Турции заявил , что его страна готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Вадим Ребрина

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