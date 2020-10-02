Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту и привела войска в боевую готовность

В Армении говорят, что в результате ударов по Степанакерту и Гадруту пострадали мирные жители

Армения привела свои вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности. Войска пополнились добровольцами. Об этом сообщает Armen Press со ссылкой на Минобороны Армении.

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Там заявили, что войска, пополнившие вооруженные силы, имеют высокую боевую подготовку.

В МИД Армении сообщили, что сегодня Азербайджан атаковал Степанакерт, столицу непризнанного Нагорного Карабаха, и город Гадрут, в результате чего пострадали мирные жители.

Вадим Ребрина

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