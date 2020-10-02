Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту и привела войска в боевую готовность
02.10.2020, 16:58
Иллюстрационное фото: ЕРА
В Армении говорят, что в результате ударов по Степанакерту и Гадруту пострадали мирные жители
Армения привела свои вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности. Войска пополнились добровольцами. Об этом сообщает Armen Press со ссылкой на Минобороны Армении.
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Там заявили, что войска, пополнившие вооруженные силы, имеют высокую боевую подготовку.
В МИД Армении сообщили, что сегодня Азербайджан атаковал Степанакерт, столицу непризнанного Нагорного Карабаха, и город Гадрут, в результате чего пострадали мирные жители.
- 27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.
- Президент Турции Эрдоган заявил, что Армения "напала" на Азербайджан пообещал ему военную поддержку. Есть информация об отправке Турцией в Азербайджан наемников из Сирии.
- Стороны отказываются от переговоров.
- Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.
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