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Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту и привела войска в боевую готовность

02.10.2020, 16:58
Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту и привела войска в боевую готовность - Фото
Иллюстрационное фото: ЕРА

В Армении говорят, что в результате ударов по Степанакерту и Гадруту пострадали мирные жители

Армения привела свои вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности. Войска пополнились добровольцами. Об этом сообщает Armen Press со ссылкой на Минобороны Армении.

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Там заявили, что войска, пополнившие вооруженные силы, имеют высокую боевую подготовку.

В МИД Армении сообщили, что сегодня Азербайджан атаковал Степанакерт, столицу непризнанного Нагорного Карабаха, и город Гадрут, в результате чего пострадали мирные жители.

Вадим Ребрина
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