Нагорный Карабах. Главы МИД Азербайджана и Армении едут на переговоры в Москву

Консультации Армении и Азербайджана по Нагорном Карабаху должны состояться уже сегодня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов проведут в Москве консультации по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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Сначала о консультациях, которые должны пройти сегодня, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, писал российский Интерфакс.

Затем это подтвердили в МИД Армении.

На сайте МИД Азербайджана не заявляли конкретно о переговорах, однако написали: "По инициативе российской стороны министр Джейхун Байрамов 9 октября этого года посетит Москву с рабочим визитом".

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. 6 октября он заявил, что Ереван готов к зеркальным уступкам с Баку.

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Марк Сировой

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