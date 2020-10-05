Президент Азербайджана: Не согласен, что у конфликта в Карабахе нет военного решения
Алиев считает, что за 28 лет переговоров посредники и международные организации так и не предложили политического решения конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен, что у конфликта его страны с Арменией в Нагорном Карабахе нет военного решения. Об этом он сказал в интервью Al Arabiya, передает пресс-служба президента Азербайджана.
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"Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я не согласен с этим. Во-вторых, если нет военного решения, дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение", – сказал он.
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Алиев утверждает, что резолюции Совета безопасности ООН требуют безоговорочного вывода армянских войск из Карабаха. Однако, считает он, за 28 лет переговоров посредники Минской группы ОБСЕ и международные организации так и не предложили политического решения конфликта.
"Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Как долго нам ждать? Еще 30 лет?<...> Если международному сообществу не удастся обеспечить выполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам. Такое тоже бывает", – сказал он.
Лидер Азербайджана также думает, что решение должно быть путем переговоров, но "переговоры должны быть сутью".
"Заявление Армении о том, что "Карабах – это Армения", заявил их премьер-министр, фактически разрушило принципы урегулирования конфликта", – сказал Алиев.
- 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
- 30 сентября Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий
- 2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.
- 3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию (сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.
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