Президент Азербайджана: Не согласен, что у конфликта в Карабахе нет военного решения

Алиев считает, что за 28 лет переговоров посредники и международные организации так и не предложили политического решения конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен, что у конфликта его страны с Арменией в Нагорном Карабахе нет военного решения. Об этом он сказал в интервью Al Arabiya, передает пресс-служба президента Азербайджана.

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"Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я не согласен с этим. Во-вторых, если нет военного решения, дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение", – сказал он.

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Алиев утверждает, что резолюции Совета безопасности ООН требуют безоговорочного вывода армянских войск из Карабаха. Однако, считает он, за 28 лет переговоров посредники Минской группы ОБСЕ и международные организации так и не предложили политического решения конфликта.

"Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Как долго нам ждать? Еще 30 лет?<...> Если международному сообществу не удастся обеспечить выполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам. Такое тоже бывает", – сказал он.

Лидер Азербайджана также думает, что решение должно быть путем переговоров, но "переговоры должны быть сутью".

"Заявление Армении о том, что "Карабах – это Армения", заявил их премьер-министр, фактически разрушило принципы урегулирования конфликта", – сказал Алиев.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

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Марк Сировой

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