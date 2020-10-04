Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео

Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи. Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры в Facebook.

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В прокуратуре утверждают, что удар был нацелен на гражданское население, применялась тяжелая артиллерия. Гянджа не имеет отношения к региону, где велись боевые действия, заявляют азербайджанские правоохранители.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утверждает, что "с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня".

Ранее сегодня Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов. Армения в частности заявляла об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта.

В Минобороны Армении пригрозили, что будут наносить удары по военным объектам Азербайджана в крупных городах. А министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрелы азербайджанских городов "расширяют зону боевых действий".

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. В тот же день Армения сообщила об обстреле Степанакерта и привела войска в полную боевую готовность.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

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