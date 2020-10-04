Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео

Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи. Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры в Facebook.
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В прокуратуре утверждают, что удар был нацелен на гражданское население, применялась тяжелая артиллерия. Гянджа не имеет отношения к региону, где велись боевые действия, заявляют азербайджанские правоохранители.
В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утверждает, что "с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня".
Ранее сегодня Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов. Армения в частности заявляла об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта.
В Минобороны Армении пригрозили, что будут наносить удары по военным объектам Азербайджана в крупных городах. А министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрелы азербайджанских городов "расширяют зону боевых действий".
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