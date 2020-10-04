Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Армения отрицает обстрелы азербайджанских городов со своей территории. Зона боевых действий расширяется, заявил глава Минобороны Азербайджана Гасанов

Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи. Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В прокуратуре утверждают, что удар был нацелен на гражданское население, применялась тяжелая артиллерия. Гянджа не имеет отношения к региону, где велись боевые действия, заявляют азербайджанские правоохранители.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утверждает, что "с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня".

Ранее сегодня Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов. Армения в частности заявляла об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта.

В Минобороны Армении пригрозили, что будут наносить удары по военным объектам Азербайджана в крупных городах. А министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрелы азербайджанских городов "расширяют зону боевых действий".

  • 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
  • 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 
  • 2 октября премьер Армении Никол Пашинян  заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. В тот же день Армения сообщила об обстреле Степанакерта и привела войска в полную боевую готовность.
  • 3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

Читайте также: "Франция сыграет свою роль". Макрон осудил заявления Турции и обратился к Армении

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: война, армения, Азербайджан, нагорный карабах, гянджа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео
Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео
На одном из округов выявили "сетку" подкупа избирателей на 5000 человек: фото, видео
На одном из округов выявили "сетку" подкупа избирателей на 5000 человек: фото, видео
Хорошая и плохая стратегия для бизнеса. Дискуссия Хмельницкого и Федорива: видео
Хорошая и плохая стратегия для бизнеса. Дискуссия Хмельницкого и Федорива: видео
Транспорт Пекинский автосалон 2020: летающие авто и электрокары в стиле ретро – фото
Бизнес-неделя: Дорогой Киев, $500 млн от Microsoft, УЗ без Deutsche Bahn, сделки Ахметова
Экономика Бизнес-неделя: Дорогой Киев, $500 млн от Microsoft, УЗ без Deutsche Bahn, сделки Ахметова
Короли коронавируса. Как устроен рынок тестов на COVID-19 и кто на них зарабатывает
FMCG Короли коронавируса. Как устроен рынок тестов на COVID-19 и кто на них зарабатывает
Популярное
фото/видео
Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео
Зона войны расширяется. Баку заявил об обстреле второго по величине города страны – видео
Уникальное захоронение. В Египте нашли более 50 древних саркофагов с мумиями – фото
Уникальное захоронение. В Египте нашли более 50 древних саркофагов с мумиями – фото 10:03
Самое страшное наводнение за 100 лет. Последствия шторма во Франции и Италии: фото, видео
Самое страшное наводнение за 100 лет. Последствия шторма во Франции и Италии: фото, видео 03.10.20, 22:43
На одном из округов выявили "сетку" подкупа избирателей на 5000 человек: фото, видео
На одном из округов выявили "сетку" подкупа избирателей на 5000 человек: фото, видео 03.10.20, 14:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 