Обострение в Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах городов
Армения заявляет, что Азербайджан наносит удары по Степанакерту. Азербайджан сообщает об атаках армянских войск на Тертер и Горадиз
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах городов в районе Нагорного Карабаха.
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Азербайджанские войска сейчас якобы наносят удары по столице Нагорного Карабаха, городу Степанакерту, написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овсисян в Facebook.
Он утверждает, что огонь ведется по гражданскому населению, применяются системы залпового огня Смерч и Полонез.
Овсисян пишет, что отныне военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана стали целями для армянских сил.
"Я призываю азербайджанский народ как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", – пригрозил он.
В свою очередь Минобороны Азербайджан утверждает, что армянские войска с территории Степанакерта подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района.
"Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры против врага", – заявили в ведомстве.
- 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
- 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.
- 2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.
- 3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию (сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.
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