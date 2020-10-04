Обострение в Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах городов

Армения заявляет, что Азербайджан наносит удары по Степанакерту. Азербайджан сообщает об атаках армянских войск на Тертер и Горадиз

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах городов в районе Нагорного Карабаха.

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Азербайджанские войска сейчас якобы наносят удары по столице Нагорного Карабаха, городу Степанакерту, написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овсисян в Facebook.

Он утверждает, что огонь ведется по гражданскому населению, применяются системы залпового огня Смерч и Полонез.

Овсисян пишет, что отныне военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана стали целями для армянских сил.

"Я призываю азербайджанский народ как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", – пригрозил он.

В свою очередь Минобороны Азербайджан утверждает, что армянские войска с территории Степанакерта подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района.

"Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры против врага", – заявили в ведомстве.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

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Марк Сировой

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