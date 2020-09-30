"Франция сыграет свою роль". Макрон осудил заявления Турции и обратился к Армении
Президент Франции Макрон считает "безрассудными и опасными" заявления Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Армению, что Франция сыграет свою роль в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он также осудил заявления Турции, которая ранее говорила о готовности помочь Азербайджану "и на боле боя", передает France 24.
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"Я говорю Армении и армянам, Франция сыграет свою роль", – cказал он.
Макрон также назвал "безрассудными и опасными" заявления Турции.
"Франция по-прежнему крайне обеспокоена воинственными комментариями, которые сделала Турция в последние часы, они по сути снимают любые запреты для Азербайджана", – сказал он и заверил, что Франция этого не примет.
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В то же время Макрон считает, что пока рано называть события в Нагорном Карабахе региональным конфликтом. Сегодня вечером он намерен обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, а завтра – с лидером США Дональдом Трампом. Затем он планирует доложить о ней в Европейском совете лидерам стран Европейского Союза.
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