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"Франция сыграет свою роль". Макрон осудил заявления Турции и обратился к Армении

30.09.2020, 14:37
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes/EPA)

Президент Франции Макрон считает "безрассудными и опасными" заявления Турции по конфликту в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Армению, что Франция сыграет свою роль в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он также осудил заявления Турции, которая ранее говорила о готовности помочь Азербайджану "и на боле боя", передает France 24.

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"Я говорю Армении и армянам, Франция сыграет свою роль", – cказал он.

Макрон также назвал "безрассудными и опасными" заявления Турции.

"Франция по-прежнему крайне обеспокоена воинственными комментариями, которые сделала Турция в последние часы, они по сути снимают любые запреты для Азербайджана", –  сказал он и заверил, что Франция этого не примет.

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В то же время Макрон считает, что пока рано называть события в Нагорном Карабахе региональным конфликтом. Сегодня вечером он намерен обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, а завтра – с лидером США Дональдом Трампом. Затем он планирует доложить о ней в Европейском совете лидерам стран Европейского Союза.

  • 27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал уйти из Карабаха. 29 сентября глава МИД Турции заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.
  • В Кремле раскритиковали заявления Турции. Пашинян не исключает обращение за помощью к войскам РФ в Гюмри, но пока и не видит в этом необходимости.
  • Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

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Марк Сировой
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