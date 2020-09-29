Макрон: Если мы хотим мира в Европе, нам нужно работать с Россией

Президент Франции Макрон считает, что нельзя делать вид, будто Европа изолирована от России

Европейским странам необходимо сотрудничать с Россией для достижения мира на континенте. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Вильнюсе во время пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, передает Reuters.

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"Мы считаем, что если мы хотим построить мир на европейском континенте, нам нужно работать с Россией <...> Я говорю это на земле, которая пережила самое худшее, претерпела угнетение, претерпела смерть. Но мы не можем делать вид, будто Европа – это остров вдали от России", – сказал он.

В то же время французский лидер сказал, что РФ должна предоставить разъяснения по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В ином случае, считает Макрон, она должна столкнуться с международными последствиями. Он не уточнил, какими такие последствия могут быть, но заявил, что мировое сообщество должно принять решение на основе того, предоставит или нет Россия информацию для расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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"Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на территории России против лидера российской оппозиции с применением химического вещества, созданного в России. Поэтому Россия должна предоставить разъяснения", – цитирует Макрона France 24.

Макрон также заявил, что Европейский Союз должен принять решение о санкциях по ситуации в Беларуси на саммите лидеров блока в конце этой недели, отмечают во французском издании. Кроме того, сегодня у него запланирована встреча с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской.

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Марк Сировой

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