Лукашенко отреагировал на предложение Макрона добровольно уйти

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пугает президента Франции Эмманюэля Макрона "личными проблемами из-за дамы"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "незрелым политиком". Так он отреагировал на заявление Макрона о том, что Лукашенко должен добровольно уйти в отставку, сообщает госагентство БЕЛТА.

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"Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции", – отметил Лукашенко.

По его словам, Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси.

"С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома", – добавил Лукашенко.

Он напомнил Макрону об акциях протестов "желтых жилетов", которые проходили в феврале 2019 года.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

Кипр не дал согласие на введение санкций, поскольку требует введения ограничительных мер против Турции за ведение разведки газа в спорных водах восточного Средиземного моря. 21 сентября, министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли принять окончательное решение о введении санкций против чиновников Беларуси.

Арина Толина

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