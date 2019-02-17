Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шестерых участников акции задержали

Реклама
Реклама

В центре Лондона состоялся марш протеста "желтых жилетов" в поддержку Brexit, шестерых участников акции задержали. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что протестующих задержали после того, как на марше начались драки.

Реклама

В результате столкновений протестующих с полицией несколько полицейских получили травмы, офицеров доставили в больницу, где они получили медицинскую помощь.

Представитель Скотланд Ярда сказал: "Четверых задержали по подозрению в нарушении общественного порядка, еще двух - по подозрению в нападении на полицейских. Все задержанные доставлены в полицейские участки на допрос".

Вчера участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже в преддверии 14-й по счету субботней акции протеста.

11 февраля в Бельгии в городе Монс полиция арестовала 38 участников акции "желтых жилетов", которые устроили беспорядки в районе дома экс-премьера страны и председателя Социалистической партии Элио Ди Рупо.

Отправить:
Распечатать:
Теги: желтые жилеты, лондон, видео, Великобритания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Желтые жилеты" в Лондоне подрались с полицейскими: видео
"Желтые жилеты" в Лондоне подрались с полицейскими: видео
Боевики жалуются, как ВСУ их "обложили" у Донецка - видео
Боевики жалуются, как ВСУ их "обложили" у Донецка - видео
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
ТЭК Меркель: Северный поток-2 остается очень важным
В правительстве предложили запретить трудоустройство ФОПов
Экономика В правительстве предложили запретить трудоустройство ФОПов
"Фактология". Отрывок из важнейшей книги по версии Билла Гейтса
HR "Фактология". Отрывок из важнейшей книги по версии Билла Гейтса
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Желтые жилеты" в Лондоне подрались с полицейскими: видео
"Желтые жилеты" в Лондоне подрались с полицейскими: видео
Боевики жалуются, как ВСУ их "обложили" у Донецка - видео
Боевики жалуются, как ВСУ их "обложили" у Донецка - видео 17:56
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео
"Фееричные кульбиты": удар ВСУ - взлетел блиндаж боевиков - видео 16:24
Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео
Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео 12:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 