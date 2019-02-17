"Желтые жилеты" в Лондоне подрались с полицейскими: видео

В центре Лондона состоялся марш протеста "желтых жилетов" в поддержку Brexit, шестерых участников акции задержали. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что протестующих задержали после того, как на марше начались драки.

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В результате столкновений протестующих с полицией несколько полицейских получили травмы, офицеров доставили в больницу, где они получили медицинскую помощь.

Представитель Скотланд Ярда сказал: "Четверых задержали по подозрению в нарушении общественного порядка, еще двух - по подозрению в нападении на полицейских. Все задержанные доставлены в полицейские участки на допрос".

Вчера участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже в преддверии 14-й по счету субботней акции протеста.

11 февраля в Бельгии в городе Монс полиция арестовала 38 участников акции "желтых жилетов", которые устроили беспорядки в районе дома экс-премьера страны и председателя Социалистической партии Элио Ди Рупо.