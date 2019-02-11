В Бельгии арестовали участников акции "желтых жилетов"

Фото: EPA

В Бельгии в городе Монс полиция арестовала 38 участников акции "желтых жилетов", которые устроили накануне беспорядки в районе дома экс-премьера страны и председателя Социалистической партии Элио Ди Рупо. Об этом сообщает RTL.

Около сотни манифестантов провели в Монсе акцию протеста.

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"Демонстрация прошла без разрешения, участники акции перекрыли дорогу без разрешения. Сначала мы не ожидали усугубления ситуации, но демонстранты явно пытались устроить провокации", - сказал начальник полиции Марк Гарин.

Участники акции бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо и нанесли ущерб его дому.

19 января во Франции началась десятая волна протестов "желтых жилетов".

9 февраля 2019 года в Париже одному из участников протестов "желтых жилетов" оторвало руку гранатой, которую полиция бросила в толпу.