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09.02.2019, 17:30

Протесты желтых жилетов в Париже: активисту оторвало руку

Протесты желтых жилетов в Париже: активисту оторвало руку - Фото
Скриншот с видео

Пострадавший хотел отбросить гранату, которая прилетела в толпу со стороны полицейских.

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В Париже одному из участников протестов желтых жилетов оторвало руку гранатой, которую полиция бросила в толпу. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел под зданием Национального собрания.

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Один из  очевидцев рассказал, что пострадавший был фотографом желтый жилетов, и он хотел отбросить гранату, которая прилетела в толпу со стороны полицейских.

Ранение демонстранта подтвердили в парижской полиции.

Напомним, в начале ноября во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент Эмманюэль Макрон пошел на попятную.

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Теги: граната, протест, франция, париж, желтые жилеты
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