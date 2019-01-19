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19.01.2019, 13:35

У "желтых жилетов" началась новая волна протестов

У "желтых жилетов" началась новая волна протестов - Фото
Фото: EPA

Сегодня днем "желтые жилеты" стали собираться на митинги в нескольких французских городах

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Сегодня, 19 января, во Франции началась десятая волна антиправительственных протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает 20 minutes.

Протестующие днем стали собираться на митинги в нескольких французских городах, в частности, в Париже.

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Для охраны правопорядка в столице на улицы вышли 5 тысяч правоохранителей. Усиленное патрулирование установлено вокруг правительственных зданий и на Елисейских полях.

С начала протестов "желтых жилетов" во Франции выведено из строя больше половины из 3200 устройств для контроля за скоростью автомобилей.

Напомним, в начале ноября во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент Эмманюэль Макрон пошел на попятную.

Полиция начала расследование о влиянии России на эти протесты, в Кремле же отмахнулись от обвинений.

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Теги: франция, акции протеста, желтые жилеты
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