У "желтых жилетов" началась новая волна протестов

Фото: EPA

Сегодня, 19 января, во Франции началась десятая волна антиправительственных протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает 20 minutes.

Протестующие днем стали собираться на митинги в нескольких французских городах, в частности, в Париже.

Реклама

Для охраны правопорядка в столице на улицы вышли 5 тысяч правоохранителей. Усиленное патрулирование установлено вокруг правительственных зданий и на Елисейских полях.

С начала протестов "желтых жилетов" во Франции выведено из строя больше половины из 3200 устройств для контроля за скоростью автомобилей.

Напомним, в начале ноября во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент Эмманюэль Макрон пошел на попятную.

Полиция начала расследование о влиянии России на эти протесты, в Кремле же отмахнулись от обвинений.