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10.01.2019, 17:37

Во Франции "желтые жилеты" сломали 60% дорожных радаров

Во Франции "желтые жилеты" сломали 60% дорожных радаров - Фото
Фото: EPA

На дорогах страны было установлено 3200 радаров

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Во Франции с начала протестов "желтых жилетов" выведено из строя больше половины из 3200 устройств для контроля за скоростью автомобилей. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает BFMTV.

"Почти 60% дорожных радаров сейчас неисправны или полностью уничтожены теми, кто говорит о своей принадлежности к движению "желтых жилетов", - сказал Кастанер. - В соцсетях я видел фото, на котором какие-то дураки позировали рядом с горящим радаром. Я бы не пожелал им столкнуться с реальностью смерти на дороге".

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В начале ноября 2018 года во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент пошел на попятную.

Полиция начала расследование о влиянии РФ на эти протесты, в Кремле же отмахнулись от обвинений.

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Теги: желтые жилеты, франция
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