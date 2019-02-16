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16.02.2019, 16:05

"Желтые жилеты" перекрыли Елисейские поля

"Желтые жилеты" перекрыли Елисейские поля - Фото
Фото: EPA

На очередной протестной акции "желтые жилеты" скандируют: "Эмманюэль Макрон, мы придем к тебе"

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Участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже в преддверии 14-й по счету субботней акции протеста. Об этом сообщает Вfmtv.

"Желтые жилеты" скандируют: "Эмманюэль Макрон, мы придем к тебе".

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Акция проходит под происмотром усиленных подразделений жандармерии; пока все мирно.

Отметим, "желтые жилеты" планируют протестовать теперь не только по субботам, но и по воскресеньям.

В конце января десять тысяч человек вышли на улицы Парижа в красных шарфах и синих жилетах в знак протеста против "желтых жилетов". Участники митинга выступили против насильственных методов "желтых жилетов". "Мы осуждаем мятежи, которые устраивают "желтые жилеты". Мы также отвергаем их постоянные угрозы и оскорбления", - заявили они.

Основателем движения "красных шарфов" называют тулузского инженера Лорана Сулье.

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Теги: Елисейские поля, протест, эмманюэль макрон, париж, желтые жилеты
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