"Желтые жилеты" перекрыли Елисейские поля

Фото: EPA

Участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже в преддверии 14-й по счету субботней акции протеста. Об этом сообщает Вfmtv.

"Желтые жилеты" скандируют: "Эмманюэль Макрон, мы придем к тебе".

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Акция проходит под происмотром усиленных подразделений жандармерии; пока все мирно.

Отметим, "желтые жилеты" планируют протестовать теперь не только по субботам, но и по воскресеньям.

В конце января десять тысяч человек вышли на улицы Парижа в красных шарфах и синих жилетах в знак протеста против "желтых жилетов". Участники митинга выступили против насильственных методов "желтых жилетов". "Мы осуждаем мятежи, которые устраивают "желтые жилеты". Мы также отвергаем их постоянные угрозы и оскорбления", - заявили они.

Основателем движения "красных шарфов" называют тулузского инженера Лорана Сулье.