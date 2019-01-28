В Париже "красные шарфы" протестовали против "желтых жилетов"

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В Париже десять тысяч человек вышли на улицы в красных шарфах и синих жилетах в знак протеста против "желтых жилетов". Об этом сообщает France 24.

Участники митинга выступили против насильственных методов "желтых жилетов". "Мы осуждаем мятежи, которые устраивают "желтые жилеты". Мы также отвергаем их постоянные угрозы и оскорбления", - гласит заявление "красных шарфов".

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Они прошлись маршем от Площади Нации до Площади Бастилии. Издание называет основателем движения "красных шарфов" тулузского инженера Лорана Сулье.

19 января во Франции началась десятая волна протестов "желтых жилетов".

Напомним, в начале ноября во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент Эмманюэль Макрон пошел на попятную.

Полиция начала расследование о влиянии России на эти протесты, в Кремле же отмахнулись от обвинений.