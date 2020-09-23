Тихановская объявила себя единственным лидером беларуского народа
По словам лидера беларуской оппозиции, сегодня Лукашенко "ушел на пенсию"
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что является единственным избранным лидером страны. Об этом она сообщила в Telegram.
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Тихановская отметила, что сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко является фарсом, так как его "предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал". По ее словам, сегодня он "просто ушел на пенсию".
Также лидер беларуской оппозиции заявила, что приказы самопровозглашенного президента силовым структурам нелегитимны и не подлежат исполнению.
Тихановская отметила, что Европейский союз готов оказать помощь республике.
"Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии", - добавила она.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- Сегодня ряд беларуских СМИ писали, что Лукашенко готовится тайно провести инаугурацию. Позднее эта информация подтвердилась.
- Правительства Германии, Литвы, Латвии и Словакии не признали Лукашенко президентом.
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