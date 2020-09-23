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Тихановская объявила себя единственным лидером беларуского народа

23.09.2020, 16:11
Тихановская объявила себя единственным лидером беларуского народа - Фото
Скриншот видеообращения Светлана Тихановской (Пул первой)

По словам лидера беларуской оппозиции, сегодня Лукашенко "ушел на пенсию"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что является единственным избранным лидером страны. Об этом она сообщила в Telegram

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Тихановская отметила, что сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко является фарсом, так как его "предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал". По ее словам, сегодня он "просто ушел на пенсию".

Также лидер беларуской оппозиции заявила, что приказы самопровозглашенного президента силовым структурам нелегитимны и не подлежат исполнению. 

Тихановская отметила, что Европейский союз готов оказать помощь республике.

"Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии", - добавила она.

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Станислав Стороженко
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