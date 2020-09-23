Макрон убежден, что в нормандском формате есть прогресс
О войне на Донбассе президент Франции Эмманюэль Макрон почти не говорил, он больше обращал внимание на конфликтах в Африке, Ближнем и Среднем Востоке
Нормандский формат (Украина, Германия, Франция и Россия) достиг прогресса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.
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"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", - подчеркнул Макрон.
В своем выступлении президент Франции о войне России против Украины сказал только одно предложение. Подробнее он говорил о войнах и конфликтах, которые происходят сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.
- 9 декабря 2019 года прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. По ее итогам следующую встречу предварительно решили провести в апреле.
- 11 февраля на тот момент глава МИД Пристайко заявил, что не видит подготовки к проведению новой нормандской встречи.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".
- В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе, но о дате встречи лидеров формата договориться не удалось.
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