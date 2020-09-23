Макрон убежден, что в нормандском формате есть прогресс

О войне на Донбассе президент Франции Эмманюэль Макрон почти не говорил, он больше обращал внимание на конфликтах в Африке, Ближнем и Среднем Востоке

Нормандский формат (Украина, Германия, Франция и Россия) достиг прогресса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

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"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", - подчеркнул Макрон.

В своем выступлении президент Франции о войне России против Украины сказал только одно предложение. Подробнее он говорил о войнах и конфликтах, которые происходят сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.

СПРАВКА. Нормандские формат/четверка - группа лидеров Украины, ФРГ, Франции и страны-оккупанта украинской территории России, которая собирается для урегулирования ситуации на востоке Украины, где шестой год продолжается необъявленная прокси-война РФ против Украины. Первая встреча четверки состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии (Франция). Контакты в формате осуществляются также и на уровне министров иностранных дел, и на экспертном уровне.

В тот же день глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным достижением встречи стало продление режима тишины на Донбассе, но о дате встречи лидеров формата договориться не удалось.

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Арина Толина

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