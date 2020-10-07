Нагорный Карабах. Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном – премьер-министр
Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен на основе взаимных уступок, заявил Пашинян
Армения готова пойти на уступки по конфликту в Нагорном Карабахе, но зеркальные компромиссы должны быть и от Азербайджана. Об этом заявил в интервью AFP премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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"Конфликт необходимо решить на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах (непризнанная никем в мире "Нагорно-Карабахская Республика". – ред.) готов, Армения готова к зеркальным уступок, на которые готов пойти Азербайджан", – приводит полную цитату премьера DW и ряд СМИ.
В то же время пресс-секретарь Пашиняна Мане Геврогрян утверждает, что он сказал немного иначе, и просит не вырывать слова из контекста.
“Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки ровно настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан", – цитирует она.
- 7 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
- 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий
- 2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.
- 3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию (сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.
- Противники обвиняют друг друга в обстрелах мирных городов.
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