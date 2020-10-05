В Нагорном Карабахе бомбят Степанакерт – "столицу" региона: видео взрывов и разрушений

Степанакерт, де-факто столица непризнанной никем в мире "Нагорного-Карабахской республики", в последние дни снова, как и в начале–середине 1990-х, подвергается обстрелам. По данным армянской стороны, по городу бьют как ракетами из реактивной артиллерии, так и авиабомбами.
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Де-юре Степанакерт – это Ханкенди, город республиканского значения Ходжалинского района Азербайджана. Основан в 1923 году у подножия восточного склона Карабахского хребта в долине реки Каркарчай. Площадь – около 30 км2, население – около 50 000 человек.
На кадрах видно разрывы боеприпасов, посеченные осколками дома, дороги и автомобили, а также масштаб последствий обстрелов. В одном из сюжетов видно огромную воронку посреди дороги, в другом – клубы черного дыма в жилой застройке.
Подтвержденных сообщений о пострадавших и жертвах нет. Власти "НРК" заявляют о погибших гражданских.
Официальный Баку тем временем заявил об обстрелах Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи, а также Физулинского, Агдамского и Тертерского районов.
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Видео: a1plus