В Нагорном Карабахе бомбят Степанакерт – "столицу" региона: видео взрывов и разрушений

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По состоянию на вечер 4 октября населенный пункт был преимущественно обесточен

Степанакерт, де-факто столица непризнанной никем в мире "Нагорного-Карабахской республики", в последние дни снова, как и в начале–середине 1990-х, подвергается обстрелам. По данным армянской стороны, по городу бьют как ракетами из реактивной артиллерии, так и авиабомбами.

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Де-юре Степанакерт – это Ханкенди, город республиканского значения Ходжалинского района Азербайджана. Основан в 1923 году у подножия восточного склона Карабахского хребта в долине реки Каркарчай. Площадь – около 30 км2, население – около 50 000 человек.

На кадрах видно разрывы боеприпасов, посеченные осколками дома, дороги и автомобили, а также масштаб последствий обстрелов. В одном из сюжетов видно огромную воронку посреди дороги, в другом – клубы черного дыма в жилой застройке.

Подтвержденных сообщений о пострадавших и жертвах нет. Власти "НРК" заявляют о погибших гражданских. 

Официальный Баку тем временем заявил об обстрелах Арменией второго по величине азербайджанского города – Гянджи, а также Физулинского, Агдамского и Тертерского районов.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.
  • 27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
  • Обе стороны обвиняют друг друга, говорят о крупных потерях у противника, не подтверждают свои (Азербайджан) или подтверждают предположительно частично (Армения/"НКР").
  • Премьер Армении Пашинян заявляет, что операцией Азербайджана "командуют 150 турецких офицеров".
  • Президент Азербайджана Алиев назвал условие прекращения огня
  • LIGA.net объясняет, что происходит.

Смотрите видео: Высокоточная война. Дроны уничтожают танки, РСЗО и пушки в Карабахе

Видео: a1plus

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Теги: армения, взрыв, Азербайджан, бомбардировка, нагорный карабах, бомба, авиабомба, степанакерт, Ханкенди
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