Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Перемирие в Нагорном Карабахе так и не наступило, несмотря на достигнутые этой ночью договоренности

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, которое должно было вступить в силу сегодня с 11:00 по киевскому времени. Об этом говорится в сообщениях Минобороны двух стран.

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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что военные Азербайджана использовали ударные БПЛА, обстреляв Ерицванк и село Арцваник Сюникской области Армении. В результате погиб один человек.

В сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что несмотря на договоренность объявить о прекращении огня армянская армия попыталась атаковать в направлении Агдара-Тертер и Физули-Джабраил.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. 6 октября он заявил, что Ереван готов к зеркальным уступкам с Баку.

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Арина Толина

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