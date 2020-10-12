Нагорный Карабах. Азербайджан показал отвоеванные села: людей нет, на улицах свиньи: видео

Азербайджанские военные выложили в сеть несколько видеозаписей из сел в Нагорном Карабахе, которые они заняли (иногда частично) в ходе новой войны в этом регионе. Ролики опубликованы в YouTube Минобороны страны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На кадрах – обезлюдневшие поселки, иногда с признаками разрушений и запустения. На улицах нет людей, кроме военных Азербайджана или "представителей местных СМИ", как наступающая армия называет людей в жилетах и касках с надписью "Press", которые ведут видео- и фотосъемку.
Читайте мнение: Война в Карабахе: картинка не такая черно-белая, как кажется украинцам
Видео из некоторых поселков, по-видимому, показано только на окраинах: вероятно, территория не полностью зачищена/занята. По сообщениям армянских СМИ, некоторые высоты около взятых Азербайджаном поселков – под контролем Армении/"НКР".
На кадрах – села Суговушан (до прихода азербайджанской армии – Мадагиз) и Талыш в Тертерском районе, Горадиз в Физулинском районе и Дашкесан в Джебраильском районе Азербайджана.
Читайте также: В Нагорном Карабахе тяжело ранили российского пропагандиста, друга боевиков на Донбассе