Нагорный Карабах. Азербайджан показал отвоеванные села: людей нет, на улицах свиньи: видео

Азербайджанские военные выложили в сеть несколько видеозаписей из сел в Нагорном Карабахе, которые они заняли (иногда частично) в ходе новой войны в этом регионе. Ролики опубликованы в YouTube Минобороны страны.

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На кадрах – обезлюдневшие поселки, иногда с признаками разрушений и запустения. На улицах нет людей, кроме военных Азербайджана или "представителей местных СМИ", как наступающая армия называет людей в жилетах и касках с надписью "Press", которые ведут видео- и фотосъемку.

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Видео из некоторых поселков, по-видимому, показано только на окраинах: вероятно, территория не полностью зачищена/занята. По сообщениям армянских СМИ, некоторые высоты около взятых Азербайджаном поселков – под контролем Армении/"НКР".

На кадрах – села Суговушан (до прихода азербайджанской армии – Мадагиз) и Талыш в Тертерском районе, Горадиз в Физулинском районе и Дашкесан в Джебраильском районе Азербайджана.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории ныне почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

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