В Нагорном Карабахе тяжело ранили российского пропагандиста, друга боевиков на Донбассе

Юрий Котенок известен как автор антиукраинских материалов, которые он изготавливал, в том числе, находясь на оккупированных украинских территориях

В Нагорном Карабахе тяжело ранили Юрия Котенка, главного редактора пропагандистского портала Сегодня.ру, который неоднократно ездил на временно оккупированные территории Донбасса для производства пропагандистского контента. Об этом сообщает российский телеканала Дождь со ссылкой на МИД Армении.

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Согласно сообщению, Котенок получил ранения при обстреле города Шуши.

По предварительным данным, которые Ереван получил от Степанакерта, россиянин находится в тяжелом состоянии, его оперируют, сообщает РБК.

Юрий Котенок известен как автор антиукраинских пропагандистских материалов, которые он изготавливал, в том числе, находясь на оккупированных украинских территориях. Он брал интервью у главарей боевиков и писал неправдивые предвзятые репортажи.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Вадим Ребрина

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