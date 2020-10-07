Главный дипломат ЕС Боррель: Требования Азербайджана по Карабаху едва ли выполнимы

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, важно принудить стороны к прекращению огня и не допустить дальнейшего участия Турции в боя

Требования азербайджанской стороны по установлению графика вывода армянских войск из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, министр иностранных дел Азербайджана заявил ему, что для прекращения конфликта в Карабахе необходим вывод Вооруженных сил Армении из региона. Боррель отметил, что эти слова обеспокоили его и ситуация в регионе ухудшается.

Он также заявил, что озабочен высказываниями главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего накануне в Баку о полной поддержке позиции Азербайджана. Однако Боррель сообщил, что осуждает идею "предпринять решительные действия" против Турции и Азербайджана.

По его словам, в ЕС делают то, что должны, а именно поддерживают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как считает верховный представитель, важно принудить стороны к прекращению огня и не допустить дальнейшего участия Турции в конфликте.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовал переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова к взаимным уступкам в конфликте с Азербайджаном.

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Станислав Стороженко

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