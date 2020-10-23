Пашинян выступил за ввод российских "миротворцев" на территорию Нагорного Карабаха

По словам премьера Армении, Ереван устраивает ввод миротворцев, но представления Баку о составе контингента "не совпадут с нашими представлениями"

Армянский премьер Никол Пашинян не против ввода российских войск на территорию Нагорного Карабаха, который азербайджанские силы сейчас пытаются как минимум отрезать от снабжения Арменией по лачинскому коридору. Об этом он рассказал Интерфаксу.

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"Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", – сказал премьер страны.

Пашинян уточнил, что в случае переноса боевых действий на всю границу Армении и Азербайджана, он обратится за помощью к ОДКБ (российский "аналог НАТО", – ред.) и России. Он заявил, что сейчас Армения "чувствует поддержку России" и выразил уверенность, что будет чувствовать ее и в дальнейшем: "И Россия нас поддержит там, где это возможно".

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Насчет переговоров с противником Пашинян посетовал, что как только Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан "требует большего", и что "армия Нагорного Карабаха" воюет на трех фронтах – "против армии Азербайджана, против армии Турции и против террористов".

"Вопрос в том – будут ли ждать российские службы прихода этих террористов (на территорию России, – ред.) или же нужно вести превентивную политику?" – отметил премьер Армении.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории до осени-2020 и наступления азербайджанцев почти 100% населения было армянским.

В то время как азербайджанский президент Ильхам Алиев не исключил возможность культурной автономии для Нагорного Карабаха, Пашинян заявляет, что этого мало: "Эта позиция неприемлема для нас. Право на самоопределение народа Нагорного Карабаха должно быть защищено и соблюдаться".

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Евгений Пилипенко

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