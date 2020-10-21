Карабах. Пашинян заявил о невозможности дипломатического решения и призвал армян к оружию

Премьер Армении призвал мэров, глав сел и общин организовывать добровольческие отряды, которые будут находиться в подчинении Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха с этого момента не будет иметь дипломатического решения, и призвал местные власти в стране формировать добровольческие отряды. Об этом он сказал в своем видеообращении на армянском языке в Facebook, сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Карабахский вопрос, по крайней мере, на этом этапе и начиная с этого этапа еще долгое время, по сути, не будет иметь дипломатического решения, и все надежды, предложения, размышления о том, что надо найти дипломатическое решение, следует считать законченными, передает издание слова Пашиняна.

"Мы много раз говорили, что готовы решить этот вопрос путем компромиссов. Но с чем мы согласны или могли быть согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что вообще бессмысленно говорить о каком-либо дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе", – отметил он.

Премьер призвал "взять оружие в руки и отправиться на защиту Родины".

"Независимо от того, что произойдет, нужно бороться за права нашего народа. Сегодня в контексте вышеупомянутой позиции Азербайджана бороться за права нашего народа означает, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины", – сказал Пашинян.

Он отметил, что в случае эффективной организации этого процесса Армения в конце концов сможет добиться приемлемого для нее дипломатического решения. "По сути, Азербайджан сегодня говорит, что не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха", – сказал премьер.

Пашинян призвал мэров, глав сел и общин организовывать добровольческие отряды, которые будут находиться в подчинении Генштаба ВС.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

Стороны несколько раз договаривались о прекращении огня, но каждый раз почти сразу же его нарушали, обвиняя в этом друг друга.

19 октября Пашинян и Алиев заявили о готовности провести переговоры в Москве.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.