В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, в Баку назвали это адекватным ответом на действия армян

Пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян заявила, что азербайджанская стороны нарушила установленный режим прекращения огня, произведя обстрелы в северном и южном направлениях. Об этом она сообщила в telegram. В Минобороны Азербайджана назвали обстрелы "адекватными ответными мерами" на действия Армении.

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"В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45", – написала Степанян.

В азербайджанском Министерстве обороны заявили, что грубо нарушила соглашение о перемирии армянская сторона.

"В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также села этого района вдоль реки Араз. Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры", – говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

10 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня. В тот же день оно было сорвано, в чем стороны обвинили друг друга.

17 октября азербайджанская и армянская сторона договорились о новом перемирии – о временном прекращении огня по гуманитарным соображениям.

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Дарья Мостовая

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