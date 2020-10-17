Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
Временное прекращение огня по гуманитарным соображениям должно начаться с полуночи 18 октября
Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают министерства иностранных дел обеих стран.
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Внешнеполитические ведомства опубликовали идентичные заявления.
Как отмечается, стороны конфликта "договорились о временном прекращении огня по гуманитарным соображениям с 00.00 по местному времени 18 октября".
Подчеркивается, что это решение основано на заявлениях президентов США, Франции и России, сопредседателей Минской группы ОБСЕ – от 1 и 5 октября, а также на основе совместного заявления, сделанного в Москве 10 октября.
- 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
- 10 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня. В тот же день оно было сорвано. Стороны обвинили друг друга.
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